شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحى بالجيزة استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحى فى ظل زيادة التصرفات خلال أيام العيد، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة ضغوط المياه بكافة مناطق المحافظة.

وأكد المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، جاهزية الشركة الكاملة لاستقبال عيد الأضحى، لافتًا إلى أن فريق التوعية بالشركة يكثف من حملاته التوعوية بكافة مناطق المحافظة؛ بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.

ومن جانبه، قال وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن غرفة الطوارئ والمتابعة بالشركة تتابع سير العمل بكافة مواقع الشركة، وكذلك رصد شكاوى المواطنين للتعامل معها في أسرع وقت ممكن، مستعرضًا قنوات التواصل المختلفة التي تقدمها الشركة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخط الساخن بالشركة يعمل على مدار الساعة من خلال الإتصال بالرقم 125، وتطبيق 125 لاستقبال الشكاوى وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والموقع الإلكتروني للشركة.

ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عددًا من النصائح والتنبيهات للمواطنين بشأن التعامل مع مخلفات الأضاحي، وذلك على النحو التالي:

-عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي.

-عدم الإسراف في المياه أثناء تنظيف الأضاحي.

-حافظ على كل قطرة مياه.

-الاتصال بالخط الساخن 125 في حالة حدوث أي مشكلة مياه صرف صحي.

-انسداد الصرف الصحي قد يضطرنا إلى قطع المياه لفترات طويلة حتى الانتهاء من التطهير.

-تجميع مخلفات الأضاحي في أكياس وإلقاءها في المكان المخصص لمنع حدوث أضرار صحية وبيئية.