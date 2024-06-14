شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، أن الخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة لـ مضادات الميكروبات تتضمن تنفيذ عدة محاور رئيسية، وهى تحسين ممارسات منع ومكافحة العدوى، وتعزيز قدرات معامل الميكروبيولوجى، لضمان سرعة وكفاءة التشخيص المعملى للميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، وتفعيل الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وكذلك رفع الوعى المجتمعى تجاه خطورة الاستخدام غير المقنن لمضادات الميكروبات.

ونوه الدكتور عمرو قنديل، إلى أن تلك الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والسكان لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، تأتى فى إطار التعاون المشترك مع وزارتى الزراعة والبيئة، لمتابعة تطبيق الاستراتيجية القومية لـ«الصحة الواحدة»، والتى تم إطلاقها فى إبريل 2023، مستهدفة رسم خارطة طريق وطنية لتوحيد الجهود نحو تحسين صحة الإنسان والحيوان مع سلامة النبات والبيئة.

يذكر أنه تم إدراج عدد 45 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية ضمن البرنامج القومى لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، منذ مايو 2023، حيث يتواجد فريق عمل مخصص بكل مستشفى ومكلف بمهام ومسئوليات محددة، مع تحديد مؤشرات لقياس الأداء بتلك المستشفيات، مشيرا إلى أن المقاومة لمضادات الميكروبات، تمثل تهديدا رئيسيا على الصحة العامة، على مستوى العالم، وقد تحصد الملايين من الأرواح فى حال عدم التصدى لها ومواجهتها.