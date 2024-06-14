شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على محال الجزارة لضبط مافيا اللحوم الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على محال الجزارة لضبط مافيا اللحوم الفاسدة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على محال الجزارة لضبط مافيا اللحوم الفاسدة.

وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على محال الجزارة لضبط مافيا اللحوم الفاسدة، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على محال الجزارة لضبط مافيا اللحوم الفاسدة.