شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أوقفت محافظة القاهرة إجازات عمال النظافة والحدائق ضمن الاستعدادات الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفى النقاط التالية نعرض أبرز التجهيزات والاستعداداد الخاصة بـ القاهرة لاستقبال زوار الحدائق في العيد، وكذلك التجهيز لـ صلاة العيد، واستعدادات المجازر.

- تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولا بأول.

- تكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة.

- التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق .

- التنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة .

- تجهيز طاقم طبيى بكل حديقة للإسعافات الأولية .

- مراجعة الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية، والشوارع المؤدية للمساجد والساحات والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات .

- التنبيه على عمل محاضر للمواطنين المخالفين لتعليمات الذبح خارج المجازر.

- تكليف الإنقاذ المركزي بتجهيز سيارات المياه المزودة بالمواد المطهرة لغسيل وتطهير أماكن مخلفات الذبح بالشوارع أولا بأول.

- الانتهاء من إجراء تقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء عامة وأمام المساجد والساحات .

- رفع كفاءة الحدائق التابعة للهيئة لاستقبال الزائرين .

- غرفة عمليات بهيئة النظافة لتلقى أى شكاوى على ارقام ٢٦٨٤٣٧٥٩ ، و الخط الساخن ١٥٢٦٤ .

- إيقاف إجازات جميع العاملين خلال أيام العيد .

- تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب .

- سيتم توزيع أكياس بلاستيك علي زوار الحدائق لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء.