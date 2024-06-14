شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد وكنيسة بمصر القديمة يصليان اليوم معا من أجل السلام فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

تنظم كنيسة الراعى الصالح الأسقفية أمام مسجد أسرة الإسلام فى مصر القديمة، اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء بمشاركة المسجد فعاليات يوم صلاة من أجل إيقاف الحرب فى الأراضى الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشارك فى يوم الصلاة عدد كبير من الشخصيات الدينية والعامة ويترأس الصلوات فى الكنيسة الأب دوماديوس الراهب كاهن عام بالقاهرة، ويبدأ اليوم بصلاة الغائب ودعوة العالم للتكاتف ليس فى غزة فقط، ولكن فى كل مكان تمتد إليه يد العنف والطائفية.