شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار ذروة الحرارة بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 24، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 31.