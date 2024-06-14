شكرا لقرائتكم خبر عن 62 سؤالا هاما لن يخرج عنها امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن نماذج استرشادية لأسئلة امتحان مادة الكيمياء؛ للإلمام بأهم أجزاء المنهج الدراسى والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات العام الدراسى 2023/2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” فى السطور التالية 62 سؤالًا بإجاباتهم على أهم أجزاء منهج مادة الكيمياء، يستطيع الطلاب من خلالهم التدريب على شكل أسئلة الامتحان وطريقة الحل النموذجية.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويشمل امتحان مواد (الفيزياء، والأحياء، والكيمياء، والجيولوجيا والعلوم البيئية) 46 سؤالًا فى كل مادة من هذه المواد، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا فى 3 ساعات، ومخصص لكل مادة 60 درجة، وذلك كما أوضحت وزارة التربية والتعليم.

وانطلق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، إذ يؤدى الامتحانات، التى تستمر حتى 20 يوليو 2024، قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات.

وتسهيلًا على الطلاب، أطلق ”الخليج 365” بوابة الثانوية العامة؛ لتقديم تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، بمختلف فروعها (أدبى – علمى)، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك فى إطار أداء دوره الخدمى والمجتمعى نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب.