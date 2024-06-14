شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مترو الأنفاق خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 مواعيد التشغيل لـ المترو خلال أيام العطلة الرسمية المقرر العمل بها خلال أيام عيد الأضحى، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ 1259 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 452 رحلة بالخط الأول، و466 رحلة بـ الخط الثانى للمترو .

تبدأ مواعيد تشغيل القطارات من المحطات الانتهائية من 5:15 صباحًا

قيام آخر قطار للخط الأول

من حلوان ومن المرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً

قيام آخر قطار للخط الثانى

من شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً ومن المنيب 12:05 صباحا

مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا

قيام آخر قطار للخط الثالث

من عدلى منصور الساعة 11:33 مساءً اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 11:29 مساءً اتجاه روض الفرج

ومن جامعة القاهرة الساعة 11:52 مساءً ومن روض الفرج الساعة 23:55 مساءً

ومن جامعة القاهرة للخط الثالث فقط الساعة 11:45 مساءً وينتهى تبادل الركاب بين الخط الثانى والثالث

مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وبين الخط الثانى والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 منتصف الليل.



مواعيد مترو الأنفاق