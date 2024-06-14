شكرا لقرائتكم خبر عن لجان البعثة الرسمية للحج السياحى: جهود متواصلة لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

تعمل لجان الحج السياحى على المتابعة الدورية والمستمرة لأوضاع الحجاج، وتوفير كافة السبل التى تساعدهم على أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، خاصة مع تصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة فى منى وعرفات.

وأكد هانى نصر أبو النور رئيس لجنة إدارة بعثة الحج السياحي، أنه يوجد 7 حالات مرضية سيتم تصعيدها إلى مشعر عرفات بسيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن التصعيد إلى مشعر عرفات يتم تدريجيا من عصر اليوم الجمعة، لمنع حدوث أي تكدس.

وأشار هانى في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إلى أن لجنة إدارة البعثة تقوم بالتنسيق بين كافة لجان بعثة الحج السياحي، ورفع التقارير لرئيس البعثة الرسمية للحج السياحي سامي سامية، فضلا عن التنسيق مع البعثات المصرية الأخرى.

ومن جانبه ..أوضح محمد رجب عضو البعثة الرسمية للحج السياحي، أن كافة لجان البعثة تعمل على متابعة أحوال حجاج السياحة من خلال المرور اليومي على أماكن إقامة الحجاج، ومتابعة أوضاعهم والتأكد من التزام شركات السياحة بالضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي لتنفيذها بالشكل اللائق.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على حل أي شكوى بشكل فوري.

من جهته ..أكد أسامة أحمد عبد الخالق رئيس لجنة المسفلة التابعة للبعثة الرسمية للحج السياحي أن منطقة المسفلة تعد أحد المناطق القريبة من الحرم المكي، وتضم عددا كبيرا من الفنادق فئة الخمس نجوم ، حيث يتمتع الحجاج بخدمة متميزة لقربه من الحرم.

وأوضح أن اللجنة تضم في عضوياتها كلا من رامي ياسر عبدالله ومحمد شاكر، حيث تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج، وتقوم بعمل دوريات مستمرة على الفنادق للتأكد من الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على تعريف الحجاج بأماكن اللجنة الطبية، من أجل الذهاب إليها في حالة التعرض إلى أي وعكة صحية، وتعريفهم بمقر البعثة الرسمية للتواصل معها في حالة حدوث أي طارىء.

كما أكد محمد شلبي رئيس لجنة منطقة أجياد التابعة للحج السياحي، أنه تم تخصيص لجنة كاملة مخصصة للمنطقة لأنها من المناطق الكبرى في مكة، ويتواجد بها 3 مستويات للحج السياحي، خاصة وأنها قريبة من الحرم المكي ولذلك هي من المناطق المفضلة عند المصريين مما يجعل عليها زيادة في طلب السكن.

وأشار إلى أن هذه المنطقة يوجد بها برامج الحج ما بين 5 نجوم، واقتصادي، وبري تحسين، يتضمنون 8634 حاجا، وتقوم 17 شركة تنظم البرامج بهم لهم في منطقة أجياد، موضحا أن اللجنة تقوم بدورها في متابعة الأوضاع كافة مهما كانت صغيرة أو كبيرة.

وبدوره قال محمد عبد الغني عضو لجنة منطقة أجياد، إنه تم متابعة تسكين الحجاج فور وصولهم والتأكد من صحة البرامج معهم والمواصفات الخاصة ببرامجهم، والعمل على تذليل العقبات سواء كانت إعاشة أو خدمات طبية، تسهيلات إذا حدث فقد للحقائب وخلافه.