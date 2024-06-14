شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بالحرارة والعظمى بالقاهرة 43 وجنوب الصعيد 48 درجة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سجلنا ذروة قيم الحرارة أمس، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية نهارا، ومن المتوقع أن تكون العظمى 43 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن أمس".

وتابعت: "ما زالت تؤثر علينا أجواء شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، إذ نتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهذه الكتل مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها".

وواصلت: "يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي يعمل على ارتفاع قيم الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وكل ذلك يساعد على إحساسنا بالأجواء شديدة الحرارة نهارا في أغلب محافظات الجمهورية، والمناطق الجنوبية تكون أعلى في قيم الحرارة وتتراوح بين 47 و48 درجة كقيمة عظمى في المناطق الجنوبية في جنوب الصعيد".