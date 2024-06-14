شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عاشور يلتقي نظيره البيلاروسي لبحث سُبل التعاون في مجال التعليم العالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور أندريه إيفانيتس وزير التعليم البيلاروسي، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماع الحادى عشر لوزراء التعليم العالى فى الدول أعضاء تجمع البريكس، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد السرجانى الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية فى روسيا، والدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.

فى بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التى تربط بين البلدين، وخاصًةً فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، والتى تتميز بطابعها الإيجابى وتعاونها المُثمر.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام الدولة المصرية ودعمها المُستمر لمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى الإنجازات الملموسة التى تحققت خلال الفترة الماضية، وتشمل هذه الإنجازات التوسع فى فرص التعليم الجامعي، وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع مُتطلبات سوق العمل.

وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالى فى مصر تتميز بحجمها الكبير وتنوعها، حيث تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية، إلى جانب فروع للجامعات الدولية العريقة، كما تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمسار الفنى والتكنولوجي، إيمانًا منها بأهميته فى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه فى إطار جهود الوزارة لتعزيز مكانة التعليم العالي، فقد أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مارس 2023 إستراتيجية وطنية طموحة، تُركز على عدة محاور، من أهمها التعاون الدولى مع الجامعات العالمية المرموقة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وتطوير قدرات الباحثين المصريين.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين مصر وبيلاروسيا فى مجال التعليم العالى والتكنولوجيا، وناقش الوزيران العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، وبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها البيلاروسية فى المجالات التكنولوجية والزراعية والصناعية، وكيفية الاستثمار فى التعليم من خلال إنشاء أفرع للجامعات البيلاروسية فى مصر، ومنح الدرجات العلمية المُشتركة، فضلًا عن تصميم البرامج الدراسية الحديثة التى تخدم سوق العمل، وتقديم التدريب والتأهيل للطلاب، وتنفيذ مشروعات بحثية مُشتركة.

وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المصرى البيلاروسى فى المجالات ذات الأولوية، بما فى ذلك الاستعدادات لعقد المُنتدى الثانى لرؤساء الجامعات البيلاروسية والمصرية، والمقرر عقده نهاية العام الجارى فى مدينة مينسك، ويهدف هذا الحدث الهام إلى تعزيز التعاون العلمى والأكاديمى بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمشاريع البحثية المُشتركة، وتفعيل برامج التبادل الطلابي، وتأسيس شراكات بين الجامعات المصرية والبيلاروسية.

وتطرق اللقاء إلى عرض تقديم منح دراسية لدراسة اللغة العربية لطلاب بيلاروسيا، وذلك من خلال التقديم على منصة "ادرس فى مصر"، أو من خلال المُبادرة الوطنية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "EGYAID".

ومن جانبه، أثنى وزير التعليم البيلاروسي، على الروابط الوثيقة والتعاون المُثمر بين بلاده ومؤسسات التعليم العالى المصرية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذى حققته مصر فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع مصر، مُعتبرها شريكًا إستراتيجيًا فى مجالات متعددة.