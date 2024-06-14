شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أول أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غدا السبت، إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1922 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفى ضوء ذلك، أعلنت وزارة العمل بدء الإجازة من السبت الموافق 15 يونيو، حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، على النحو التالى: من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى 2024 ، إجازة بأجر كامل، أما يومي الأربعاء والخميس 19 و 20 يونيو فهى إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل.

وأشارت وزارة العمل، إلى إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وقد حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد غد الأحد، فى محافظات ومدن مصر، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.