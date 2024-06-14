شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 29 بيتا من بيوت الله منها 20 مسجدا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف 29 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 20 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 1047 مسجدًا

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

افتتحت وزارة الأوقاف 29 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 20 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 1047 مسجدًا منها 815 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(232) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 14/ 6 / 2024م عدد (12069) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(622) مليون جنيه.

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 29 بيتًا من بيوت الله منها 20 مسجدًا جديدًا

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه سيتم تلاشى كافة السلبيات التى ظهرت بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع بـ الثانوية العامة، أثناء أداء الطلاب الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية والتى تنطلق 22 يونيو الجارى، حيث يتم السماح بدخول لجنة الامتحان بداية من الثامنة والرابع صباحا والتفتيش باستخدام العصا الإلكترونية وأيضا الالتزام بكافة التعليمات التى تخص ضبط امتحانات الثانوية العامة 2024، مشددة على أن الامتحانات هدفها تقييم الطلاب بشكل عادل ومن ثم سيتم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات المنظمة للامتحانات بشكل صحيح فى جميع اللجان الامتحانية.

وزارة التعليم: تلاشى أى سلبيات فى امتحانات المواد الدراسية بالثانوية العامة

حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد غد الأحد، فى محافظات ومدن مصر، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي. تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بعددٍ من المدن الجديدة، منها دمياط الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والسادات، وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى. أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه، تحمل رقم ( ع م ر - 66 ) وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص. بأصوات مرتفعة بالتلبية بدأ حجاجنا أول مناسك الحج بارتداء ملابس الاحرام حيث يعد "يوم التروية"، أول محطات مناسك الحج، حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام للوصول إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم- . قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد مزيدا من الارتفاعات في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية مقارنة بالأيام الماضية. الأرصاد: ارتفاع بالحرارة والعظمى بالقاهرة 43 وجنوب الصعيد 48 درجة بدء المناسك بـ"يوم التروية".. مشعر منى أول محطات الحج سعر لوحة سيارة "عمر - 66" يقترب من 8 ملايين جنيه و3 أشخاص يتنافسون لامتلاكها وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الزراعة والتشجير بالمدن الجديدة

معهد الفلك يكشف موعد صلاة عيد الأضحى فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر