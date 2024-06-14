شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الاتحاد الأوروبى: مستمرون فى التنسيق مع مصر لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس بوينو، استمرار التنسيق مع مصر والأردن والشركاء في المنطقة من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح بوينو - في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال القنوات الدبلوماسية لمواصلة الضغط على حركة حماس وإسرائيل لتنفيذ المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية، لاسيما بعد انقضاء أكثر من 8 أشهر من الدمار، وسقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة ملزم للأطراف كافة، مؤكدا أن الموقف الأوروبي موحد تجاه تنفيذ هذا القرار بشكل فوري وعاجل، وكذا تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس بوينو، المجتمع الدولي ببذل قصارى جهده من خلال كل القنوات والأدوات المتاحة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية قضية دولية وليست إقليمية فقط.

ونوه بوينو بأن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الوسطاء (مصر، قطر، والولايات المتحدة)؛ للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة، مطالبا بضرورة إيجاد طرق مناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن بهذا الشأن.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع السلطة الفلسطينية والوكالات الأممية لإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية بقدر الإمكان للمدنيين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأكد أن الصراعات على مستوى العالم وصلت إلى ذروتها بسبب غياب آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، كما أن المجتمع الدولي يعاني انقسامات بداخله تحول دون تهدئة الصراعات والأوضاع في المنطقة.