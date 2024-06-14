شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية فلسطينية: 20 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن 20 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاتها نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "لن نكون شركاء في لجنة لتسوية الأوضاع على الحدود الشمالية إذا كانت فرنسا جزءا منها".