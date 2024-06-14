شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج السياحى تخصص عيادتين طبيتين للحجاج فى منطقة العزيزية والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الزيات رئيس لجنة العزيزية بالبعثة الرسمية الحج السياحي ، أنه تم تخصيص وتجهيز عيادتين طبيتين في منطقة العزيزية لخدمة حجاج بيت الله المتواجدين بالمنطقة، ويتواجد بها عدد كبير من الحجاج المصريين.

وأوضح الزيات، أن تجهيز العيادتين جاء بتكليف من سامية سامي رئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن اللجنة الأولى بعمارة طيف مكة B بحي الجامعة بمنطقة العزيزية، فيما جاءت العيادة الثانية بعمارة الحربي خلف إسكندر كباب بمنطقة النزهة لخدمة 5696 حاجا لأول مرة بمنطقة النزهة والزاهر لوجود كثافة للحجاج بتلك المنطقة هذا العام.

وأوضح أن أكثر من 325 حاجا تلقوا الرعاية الطبية بتلك العيادتين، وما زالت العيادتين تقدمان بخدماتهما لضيوف الرحمن حتى نهاية الموسم.

وكشف أنه تم تصميم كارت ذكي مفعل به الموقع الجغرافي وتليفونات البعثة الطبية المصرية لكل عيادة وإخطار مشرفي الشركات السياحية بالمنطقه به لتسهيل وصول الحجاج اليهما لتلقي الرعاية الطبية.

كما تم التنسيق مع البعثة الطبية لانتقال الأطباء من مقر عيادتهم الدائم بعمارة طيف مكة إلى عمارة مهجة الأكثر كثافة بالمنطقة لوجود بها عدد 1319 حاجا للكشف على الحالات التي تحتاج الى الرعاية الطبية بها بلغ عددهم 100 حاج.