التصعيد لجبل عرفات.. "السياحة": تذليل أي عقبات أمام الحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن غرفة عمليات بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، تتابع برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، إجراءات تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، وتسكينهم بالمخيمات، حيث بدأ تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات فجر اليوم الجمعة.

وفي نفس الإطار، أشارت سامية سامى، إلى أنه تم تشكيل 10 لجان من أعضاء البعثة تتواجد على مدار الساعة طوال فترة المناسك بجميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة بعرفات ومنى لمتابعتهم عن قرب، والاطمئنان عليهم أولًا بأول وتذليل أي عقبات قد تواجههم، والعمل على راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وبحسب بيان "السياحة"، تفقد أعضاء بعثة الوزارة المخيمات لكل من المستوى الاقتصادي والبري ومستوى الخمس نجوم؛ حرصًا من الوزارة على التأكد من جاهزية مخيمات حجاج السياحة بمشعري عرفات ومنى وتوفير لهم كافة الاحتياجات، وأكد مسؤولو مكاتب الطوافة على حرصهم على توفير كل سبل الراحة والرعاية للحجاج.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، أنه تم الاطمئنان على أن كافة الأتوبيسات التي تقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات والتي يقترب عددها من 600 سيارة تتنوع ما بين أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة وسيارات دفع رباعي.

وأثنت رئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، موضحة أن هذا الموسم قد تضمن عدد من المزايا والتحسينات والتطوير في المخيمات لحجاج السياحة، ولافتة إلى أن شركة تقديم الخدمات(الطوافة) بالمخيمات تقوم بتوفير خدمة عملاء من موظفي الشركة للرد على استفسارات الحجاج وإرشادهم لأماكن خيامهم بسهولة وحل أي مشاكل أو طوارئ قد تواجههم، كما تم وضع قوائم بأسماء الحجاج بكل خيمة لسهولة التعرف عليها بجانب لوجو شركة السياحة التابع لها الحاج.

وتابعت: يتم توفير عيادة طبية مجهزة بأسرة طبية وبالأدوية والإسعافات الأولية اللازمة بكل مخيم لعلاج وتقديم الخدمة الطبية للحجاج وخاصة في ظل الحرارة المرتفعة التي ستشهدها المشاعر المقدسة في أيام المناسك.

واختتمت: تضمنت التجهيزات في عرفات زيادة عدد المظلات لتوفير الظل للحجاج، وتحسين نظام توزيع المياه والأطعمة لضمان وصولها إلى جميع الحجاج بشكل سلس وبصورة أفضل.

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