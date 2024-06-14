شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بوزارة السياحة: أراضى حجاج فى مشعرى منى وعرفات فى مواقع مميزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد وائل حفنى مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار، أن الأراضي المخصصة لحجاج شركات السياحة في المشاعر المقدسة تقع في مناطق متميزة هذا الموسم مع توافر العديد من الخدمات ومنها المواقف الخاصة بسيارات حجاج السياحة التي تقع قريبا من مخيمات الحجاج لضمان سهولة النفرة من عرفات وبما يضمن راحة وسلامة الحجاج .

وأشار حفني، إلى أنه تم الاطمئنان إلى أن كل الأتوبيسات التي ستقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات غدا وعددها يزيد عن 650 أتوبيسا من موديلات حديثة، موضحا أن جميع سائقي تلك الأتوبيسات يعلمون جيدا المسارات البديلة للطرق في حال حدث أي زحام بالطرق.

فيما أشار أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، إلى أن كافة الخيام التي سيقيم بها حجاج السياحة بعرفات مصنوعة من مواد مضادة للحريق، ومزودة بأجهزة تكييف، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات طعام طوال يوم عرفات للحجاج فضلا عن المثلجات والمشروبات والعصائر التي تقدم لهم علي مدار اليوم.

وأضاف أسامة عمارة، أن هناك إجراءات احترازية لضمان احتياجات الأمن والسلامة لجميع الحجاج بالمخيمات وكذلك ضمان إحكام الرقابة على منافذ المخيمات لقصر دخول مخيمات الشركات على حجاج السياحة ومنع دخول الغرباء.