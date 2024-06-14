شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للتعامل السليم مع مصاب الإجهاد الحرارى أثناء تأدية مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن عدة خطوات للتعامل الجيد والسليم مع المصابين بالإجهاد الحراري من ضيوف الرحمن، خلال أداء مناسك الحج، الذي يحدث عندما تزداد حرارة الجسم بصورة بالغة بسبب الطقس الحار، حيث يشعر المصاب بالتعب والدُّوَار والصداع أو زيادة وسرعة في ضربات القلب، وربما يحدث له الجفاف ونقص كمية البول بعد التعرض للحرارة المرتفعة.

وحددت الصحة، خطوات التعامل مع مصاب الإجهاد الحراري والتى جاءت بالترتيب.. نقل المصاب إلى الظل، إزالة الملابس الخارجية للمصاب، رش الجسم برذاذ الماء البارد، تناوله الماء البارد وشربه بشكل متكرر.



خطوات التعامل مع مصاب الإجهاد الحراري

من جهة أخرى، وفى إطار العمل تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر مبادرة "انسياب" بنسختها المتطورة، التي تهدف لقياس انسيابية حركة نقل ضيوف الرحمن بالحافلات للوصول إلى المشاعر المقدسة باستخدام منصة "ذكاء" لقياس الحركة لحظيًّا، وذلك من خلال طائرات "الدرونز" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفق "واس".

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي أن مبادرة "انسياب" التي أطلقتها الهيئة تعمل على قياس انسيابية حركة تنقل الحافلات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك بهدف قياس أكثر من 25 مؤشرًا، أبرزها قياس متوسط زمن الرحلة للحافلات، ومؤشر متوسط زمن الانتظار في المحطات، ومؤشر متوسط الانبعاثات الكربونية، ومؤشر متوسط مستوى الخدمة، ومؤشر متوسط الكثافة المرورية على الطرق.