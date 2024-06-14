شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى يغادر المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوى، والصلاة فيه،وكان في وداع الرئيس لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّى، وعدد من المسؤولين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.