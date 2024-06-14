حدث في 8 ساعات| الأرصاد تحذر من طقس وقفة عرفات.. ومواقيت صلاة عيد الأضحى بالمدن والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد غد الأحد، فى محافظات ومدن مصر.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

طقس وقفة عرفات.. "الأرصاد": ذروة الموجة الحارة ورياح بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت والموافق يوم وقفة عرفات، والأحوال الجوية المتوقعة.

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"الصحة" تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، ومسؤولي غرف الأزمات على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحاورها الأربعة (العلاجي، والوقائي، والإسعافي، والرعايات العاجلة) تزامنًا مع بدء عطلات عيد الأضحى المبارك، واستعدادا لعودة الحجاج.

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بيان مهم من معهد الفلك بشأن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك

حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد غد الأحد، فى محافظات ومدن مصر، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.

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بعثة الحج السياحي تخصص عيادتين طبيتين للحجاج في منطقة "العزيزية"

أكد أحمد النشارتي رئيس لجنة "العزيزية" بالبعثة الرسمية للحج السياحي، أنه تم تخصيص وتجهيز عيادتين طبيتين في منطقة "العزيزية" لخدمة حجاج بيت الله المتواجدين بالمنطقة، حيث أنه يتواجد بها عدد كبير من الحجاج المصريين.

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السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات بجميع الخطوط: نعتذر للركاب

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها لقائدي القطارات، بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط؛ نظرًا لإرتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضرورى؛ لتفادى أية طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.

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الحج 2024.. ما هي أرقام وأسماء بوابات المسجد الحرام؟

قالت وزارة الحج والعمرة، إن لكل باب في المسجد الحرام، رقم ولوحات مضيئة تظهر عن بُعد معلومات الدخول أو الخروج.

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"أولاد رزق3 وأهل الكهف".. سينمات تعرض أفلام جديدة في العيد بـ 40 جنيها للتذكرة

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، البرنامج الفني الذي أعدته الوزارة؛ احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة، في القاهرة والمحافظات، وينطلق من ثاني أيام العيد.

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"الأوقاف": إمام مسجد السيدة زينب خطيبا لعيد الأضحى

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ.

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بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة مصلحة الشهر العقاري

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية

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أزمة تأشيرة الزيارة.. عقوبات مخالفة تعليمات الجهات السعودية بشأن الحج

كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أن السعودية فرضت غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي على بعض حاملي تأشيرة الزيارة ممكن حاولوا أداء الحج خلال موسم 2024 بالمخالفة لتعليمات الجهات السعودية.

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وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى لمحور "بديل خزان أسوان الحر" على النيل

قرر وزير النقل كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبى لمحور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل أمام الحركة المرورية تمهيداً للافتتاح الرسمى له بالتزامن مع احتفالات مصر بأعياد ثورة 30 يونيو، ولا سيما أنه جار الانتهاء من إنارة المحور بالكامل، مع تركيب العلامات الإرشادية لتسهيل حركة السيارات والمركبات المترددة عليه.

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