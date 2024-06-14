شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن في أسبوع.. توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعى حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التى قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من من 8 يونيو إلى 13 يونيو 2024، ونستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تقرر بدء صرف الدعم النقدي"تكافل وكرامة" مبكرا لشهر يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتوجه بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين.

- وصول آخر أفواج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية الأستاذ أيمن عبد الموجود يتابع جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

انطلاق مبادرة "أولادنا فى عنينا" لعلاج العيون والانيميا والسكر لأبناء مصر بدور الرعاية الاجتماعية.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقع بروتوكول تعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لتعزيز التعاون العلمى والثقافى وتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة.

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى لمناهضة ختان الإناث التى بدأت من 6 فبراير حتى تاريخه تصل إلى 7 ملايين أسرة عبر الزيارات المنزلية والندوات تنفذها 15 الف رائدة اجتماعية.

- التضامن الاجتماعى تعلن توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مع مراعاة الشفافية فى التوزيع.



- وزارة التضامن الاجتماعى تنظم سلسلة من الدورات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين فى مجال حقوق الطفل حول الإسعاف النفسى الأولى.

- القباج تعقد اجتماع المتابعة السنوية مع وفد البنك الدولى لدراسة إنجازات برنامج تكافل وكرامة، فى حضور ممثلى التعاون الدولى.

- الهلال الأحمر المصرى يدرب دفعة جديدة لفرق الاستجابة للطوارئ لرفع المهارات على الإسعافات الأولية وتقديم الدعم النفسى الاجتماعى بالميدان.

- التضامن الاجتماعى تطلق عددا من فعاليات "يوم الأسرة "بالمحافظات بالتزامن مع شهر التربية الإيجابية ويوم الأسرة ويوم الأب.

- القباج تشارك فى حفل العيد القومى لإيطاليا فى حضور لفيف من الوزراء، ونواب البرلمان، ورجال الأعمال، والهيئات الدولية والوطنية.

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التضامن الاجتماعى تعلن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة وزيرة التضامن الاجتماعى تطمئن على الحالة الصحية للحجاج وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينظم معسكر إعداد الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالغردقة بمشاركة 100 عضو هيئة تدريس من 27 جامعة مصرية.



- معرض "ديارنا" للأثاث والمعروضات بالمنيا يستمر بنجاح وإقبال شديد، وينهى أعماله فى ١٥ يونيو الجارى.

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وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وفد إماراتى من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة للتعرف على تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى فى تنفيذ البرامج الوقائية فى مؤسسات تعليمية آمنة.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد حفل إطلاق دراسة "دعم خدمات الطفولة المبكرة" لتمكين المرأة فى المشاركة بسوق العمل بالشراكة مع منظمة يونيسف.



- القباج تشهد افتتاح فعاليات المعرض الفنى لمؤسسة "المنتدى الدولى للفن التشكيلى من أجل التنمية" بحضور وزيرة التعاون الدولى ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر.

- عبر تقنية الفيديو كونفرانس، القباج تشارك باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى وتناقش حصول الوزارة على أسعار مميزة للوحدات السكنية لأبناء مصر من الأيتام.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ندوة "الجهود المؤسسية فى مكافحة الفساد" بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية وتشير إلى دور الرائدات الريفيات فى تنمية الوعى المجتمعى بضرورة مكافحة الفساد.



- برنامج التمكين الاقتصادى بالوزارة، ينتهى من إنشاء وتجهيز وتشغيل وحدات إنتاجية لصناعة الكليم اليدوى وتجفيف الأسماك بمركز مطوبس.

- وزيرة التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول تعاون بهدف توفير خدمات الصحة الإنجابية من أجل الحد من الزيادة السكانية.

- أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يكثف اجتماعاته مع المشرفين ويثمن التنسيق مع السلطات السعودية فى استلام الأماكن المخصصة للحجاج فى عرفات ومنى.



- وزيرة التضامن تستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، ويناقشان آليات دعم عمليات تقديم المساعدات الإغاثية لضيوف مصر من الفلسطينيين والسودانيين.



- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، وتناقش أهمية ربط البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى مد شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.



- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ووفد رفيع المستوى من ستة وزراء بمقر الهلال الأحمر المصرى، وغينيا تقدم دعما بإجمالى 500 ألف يورو لصالح قطاع غزة.



- التضامن الاجتماعى تعلن بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لجبل عرفات ووزيرة التضامن الاجتماعى تطمئن تطئن على تسلم المخيمات وسلامة الحجاج وتوافر كافة الخدمات لهم.



- وزيرة التضامن الاجتماعى تترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجى دور الرعاية، وتتابع الموقف الفعلى لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها.



- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة يستكمل تدريباته التفاعلية الدامجة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى على مستوى 11 محافظة ومشاركة متميزة لذوى الإعاقة.

- لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة تزور أحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتشيد بجهود الصندوق مؤكدة أنه يُحدث نقلة نوعية فى مكافحة وعلاج الإدمان فى مصر.