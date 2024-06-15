شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف شرق ووسط رفح الفلسطينية جنوبى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالجمعة، 14 يونيو 2024 10:36 م
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود قصف إسرائيلي استهدف شرق ووسط رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون بغزة، أن 15694 طفلا قتلهم الاحتلال ونحو 34 ألفا أصيبوا و3600 مفقودون تحت الأنقاض.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنها رصد إطلاق 10 صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه بلدة المطلة شمالي إسرائيل.
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