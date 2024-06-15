إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف شرق ووسط رفح الفلسطينية جنوبى غزة

وأعلن مسؤولون فلسطينيون بغزة، أن 15694 طفلا قتلهم الاحتلال ونحو 34 ألفا أصيبوا و3600 مفقودون تحت الأنقاض.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوجود قصف إسرائيلي استهدف شرق ووسط رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

محمد يوسف

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