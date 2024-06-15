شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وموعد التقدم لمدرسة مياه الشرب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” شروط وموعد التقديم لمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، وذلك بعد إعلان شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قبول دفعة جديدة بالمدرسة للعام الدراسى 2024-2025، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بـ التعليم الفنى والمدارس الفنية الثانوية الفنية المتخصصة.

الحد الأدنى للقبول 260 درجة لطلاب الشهادة الاعدادية العامة لنفس العام 2024 والأولوية للأعلى مجموعا

التقديم سيكون عبر الموقع الإلكترونى للشركة عبر الرابط www.gcwc.com.eg

يبدأ التقديم من يوم 11-7-2024

طلاب الإعدادية الأزهرية دفعة 2024 سيتم قبول نسبة 5٪ فقط من إجمالى الطلاب المقبولين بالمدرسة .

يشترط أن يجتاز الطالب قبل التحاقه اختبارات القدرات التحريرية بنسبة 60٪

يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة ومواعيد اختبارات القدرات التحريرية والمقابلات الشخصية على موقع الشركة.

الأوراق المطلوب تقديمها على موقع الشركة:

صورة الشهادة الإعدادية + بيان نجاح للصف الثانى + بيان نجاح للصف الثالث موجه إلى المدرسة من نفس الإدارة التعليمية ونفس المحافظة الحاصل منها الطالب على الإعدادية

صورة بطاقة ولى الأمر

صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولى الأمر

صورة شهادة الميلاد