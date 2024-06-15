شكرا لقرائتكم خبر عن فحص مليون طن بطاطس للتصدير منذ بداية الموسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز كميات البطاطس التي تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- إجمالي الكميات التي تم فحصها من خلال معامل المشروع، لتصديرها إلى الخارج بلغت منذ بداية الموسم حوالي مليون و22 ألفا و942 طنا، تمثل 41 ألفا و160 عينة.

2- الكميات التي تم فحصها للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، بلغت حوالي 572 ألفا و169 طنا، تمثل 24 ألفا و657 عينة.

3- تم فحص 122 ألفا و978 طنا إلى دولة روسيا تمثل 4497 عينة.

4- إجمالي العينات التي تم فحصها للتصدير إلى الدول العربية بلغت حوالي 9317 عينة تمثل 253 ألفا و309 أطنان.

5- ما تم فحصه للتصدير إلى دول أجنبية أخرى بلغ حوالي 74 ألفا و486 طنا، تمثل 2689 عينة.