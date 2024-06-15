شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر غدا الأحد .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية ، أن يومَ الجمعة الموافق السابع من شهر يونيو لعام ألفين واربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، والسبت 15 يونيو يوم وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

ومع قرب عيد الأضحى المبارك، يتسائل الكثير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك ، وهو ما كشفت عنه الحسابات الفلكية ، كما يلى :

موعد صلاة عيد الأضحى

وينشر ”الخليج 365” انفوجراف خاص عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات الجمهورية، الأحد المقبل ، أول أيام عيد الأضحى المبارك ، كما يلى :

القاهرة 6:18

الجيزة 6:18

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

بنها 6:17

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

الإسماعيلية 6:12

دمياط 6:12

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16