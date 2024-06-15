شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مجزرا بالجيزة تستقبل المواطنين مجانا طوال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

رفعت مديرية الطب البيطري بالجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لاستيعاب أعداد الأضاحى خلال أيام العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وتسهيلًا على المواطنين ومنع الذبح بالطريق العام حفاظًا على البيئة، قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن يكون الذبح بالمجان لجميع المواطنين بـ 23 مجزرًا نطاق المحافظة خلال أيام العيد، موجهًا مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لكل المجازر وتوفير الأطباء والعماله اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

وفيما يلي قائمة بمجازر محافظة الجيزة، التى من المقرر أن تستقبل أضاحى المواطنين بالمجان، خلال أيام العيد:-مجزر المنيب بشارع المدبح.-مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حى الوراق.-مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.-مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر.-مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.-مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.-مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحى بالمنصورية.-مجزر ناهيا بالمريوطية.-مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.-مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.-مجزرى سقارة والشوبك الغربى بالبدرشين.-مجزرى العياط والمتانيا بالعياط.-مجزر الصف بالصف.-مجزر أطفيح بشارع السوق.-مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح.-مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.-مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72.-مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.

ومن جانبه، شدد مدير مديرية الطب البيطري على انتهاء إدارة التفتيش على اللحوم من خطط الانتشار خلال العيد وتوفير نوبتجيات العمل للمتابعة الدورية وشن الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ممثلة في مديرية الأمن ومباحث التموين وشرطة المسطحات على محلات الجزارة والأسواق ومنافذ البيع والشوادر وأماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات الغذائية لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأنشطة المخالفة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية للمتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.