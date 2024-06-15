شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الانتهاء من إنشاء 50% من قناطر ديروط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

قال سويلم، إن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 50%، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء جسم قنطرة فم ترعة الساحلية.

وفى قنطرة الديروطية فقد تم إزالة السد المؤقت وفتح المياه في القنطرة، وتصنيع بوابات القنطرة وتركيب دليل البوابات، مع تركيب الستارة القاطعة أسفل المنشأ أمام وخلف القنطرة، وإجراء اختبار التحميل للتربة بموقع القنطرة، والانتهاء من أعمال حماية القاع والميول أمام وخلف القنطرة.

وفى قنطرة البدرمان فقد تم الانتهاء من تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة في الأمام والخلف، وتنفيذ أعمال الحدادة والنجارة وصب الخرسانة لزوم الحوائط، والردم حول أساسات القنطرة.

كما تم إنهاء الكوبري المؤقت أعلى قنطرتى فم البدرمان والديروطية، وتصنيع وتركيب البوابات المؤقتة لإعادة توزيع المياه لكل من ترعتى البدرمان والديروطية.

كما تم تنفيذ الستائر المعدنية القاطعة للمياه وخرسانة الأساسات لقنطرة أبو جبل.

وفى قنطرة الإبراهيمية فقد تم تنفيذ قناة التحويلة لترعة الإبراهيمية، وتنفيذ أعمال حماية القاع والميول للبر الأيمن، ودق الستائر المعدنية لزوم السد المؤقت بالبر الأيسر، والبدء فى إنشاء مجموعة آبار التجفيف، والتجهيز لبدء تنفيذ خوازيق الخرسانة المسلحة للاساسات ، وتصنيع بوابات القنطرة باليابان.

وتم مؤخرا الانتهاء من إنشاء قناطر بحر يوسف وتجربة تشغيل البوابات يدويا بنجاح .

جدير بالذكر، أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.