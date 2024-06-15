شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محافظة القاهرة تفتح مجازرها مجانا للمواطنين طوال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم فتح كل المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وتشمل الخدمة المجانية بالمجازر، الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وحذرت محافظة القاهرة، من ذبح الأضاحي فى الشوارع وترك المخلفات والدماء بالشوارع، مؤكدة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.