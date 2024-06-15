شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة العمل، موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة من اليوم السبت الموافق 15 يونيو الجارى، حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

وأوضح قرار وزارة العمل، أنه الإجازة من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى 2024 ، إجازة بأجر كامل، أما يومي الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو فهى إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل.

ويأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.