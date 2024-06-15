شكرا لقرائتكم خبر عن 243 سؤالا لن يخرج عنها امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم الأدبي، عن مراجعات نهائية واسئلة استرشادية لامتحان مادة التاريخ، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والاستعداد لأداء الامتحان، المقرر عقده السبت الموافق 29 يونيو 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة التاريخ في صورة سؤال وجواب، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات بشكل مبسط وسريع والاستعداد لأداء امتحان آخر العام.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية الشاملة التي يقدمها ”الخليج 365” لكل مواد الثانوية العامة الدراسية؛ لمساعدة الطلاب على تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد أسئلة امتحان مادة التاريخ، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقاليين و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، على أن يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية فى ورقة الإجابة المخصصة لذلك، ويتم الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد فى البابل شيت.

وتبدأ امتحانات طلاب وطالبات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية بالعام الدراسي 2023/2024، يوم السبت 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، فوفقًا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما يؤدي الطلاب السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.