"عور نفسه وهو بيقطع لحمة".. التحريات تكشف تفاصيل مصرع جزار الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع جزار، إثر إصابته بسكين في مدينة الشيخ زايد.

لفتت التحريات إلى أن الضحية أصاب نفسه بالخطأ أثناء تقطيع اللحوم، ليصاب بنزيف، أسفر عن وفاته.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وأكدوا عدم وجود شبهة جنائية، وأن الضحية أصاب نفسه بالخطأ، كما تم مناظرة الجثة، والتحفظ على السكين، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة عقب انتهاء التحقيقات.

كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص في مدينة الشيخ زايد.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وكشفت تحريات رجال المباحث أن جزار خلال ممارسة عمله في تقطيع اللحوم، أصاب نفسه بسكين بالخطأ، مما أسفر عن مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.