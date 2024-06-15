شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انكسار فى درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه بداية من أول أيام عيد الأضحى من المتوقع أن تنكسر الحرارة بعض الشىء خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتستمر شديدة الحرارة على باقي المناطق.

وحذر رئيس مركز معلومات المناخ من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وضرورة استخدام أغطية الرأس مبللة أحياناً، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وتناول الكثير من السوائل للأطفال وكبار السن.

أوضح فهيم أن خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامدها على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.