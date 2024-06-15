شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 9 سفن على متنها 28552 طن بضائع والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34968 طنا تشمل: 9409 طن يوريا و6567 طن أسمنت معبأ و2347 طن ملح معبأ و700 طن مولاس و1282 طن رمل زجاجي و3389 طن علف بنجر و8023 طن كلينكر و3250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28552 طن تشمل: 7703 أطنان حديد و2086 طن خردة و12000 طن كسب صويا و5153 طن ذرة و1610 أطنان أبلكاش.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2086 حركة .

