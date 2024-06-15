شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج السياحى: نجاح التصعيد لمشعر عرفات وخطة محكمة للنفرة إلى المزدلفة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت سامية سامى رئيس بعثة الحج السياحى، نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، وذلك من خلال خطة محكمة شارك فى تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية وحوالى 1298 شركة المنفذة للحج هذا العام.. مشيرة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات السعودية بكل أجهزتها، والتى ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الأعداد الغفيرة.

وأوضحت أن عمليات التصعيد الإلكتروني نجحت من خلال وجود باركود الأتوبيسات وبطاقات ذكية للحجاج ووجود كشف بأسماء ركاب كل أتوبيس مع غلق أبواب الأتوبيسات وعدم فتحها إلا بعد الوصول لعرفات.

وقالت سامية سامي، إن بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة تستعد لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة ، ووصولهم مساء اليوم إلى مشعر المزدلفة لجمع الحصوات تمهيدا لرمي الجمرات، كما يبذل الجميع جهودا كبيرة تمهيدا لوصول الحجاج إلى مشعر مني وذلك تجنبا للزحام بمنى مع التأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.

وأضافت أن لجان بعثة الحج السياحي ستنتقل غدا إلى مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى وذلك لمتابعة تقديم كل الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمنى ، فضلا عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج وذلك بالتنسيق مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تقوم بتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي إلى أنه تصعيد 7 من حجاج السياحة إلى مشعر عرفات عبر سيارات الإسعاف حيث لم تسمح الحالة الصحية لهؤلاء الحجاج بتصعيدهم عبر سيارات شركات السياحة.

وأوضحت أن جميع حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج بخير، موضحة أن هناك لجنة من بعثة الحج السياحي مخصصة لمتابعة الحالات المرضية للحجاج ، مشيرة إلى وجود متابعة صحية من قبل بعثة وزارة الصحة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية لمرافقة الحجاج المصريين.