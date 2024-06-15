شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: 60% زيادة فى معدلات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - توفير مخزون 4 أيام من الدقيق للمخابز لاستمرار انتاج الخبز المدعم طوال أيام العيد

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بنسبه 60% لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك خاصة في ظل زيادة الإقبال الكبير على شراء اللحوم خلال هذه الفترة.

وعلى مدار الفترة الماضية وصل أكثر من 25 ألف رأس ماشية من دول السودان وجيبوتى من الكميات المتعاقد عليها حيث يتم ذبح رؤوس المواشي الحية المواشي داخل الأراضى المصرية وطرح اللحوم الطازجة السودانى أو من جيبوتى بسعر 285 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية واللحوم البلدى الطازجة بـ 335 جنيهًا ، وطرح اللحوم الضأن المجمدة المستوردة بسعر 335 جنيها أيضا طرح اللحوم الضأن الطازجة البلدية بسعر 360 جنيها للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 210 جنيه للكيلو القائم كذلك طرح كيلو اللحوم الهندي المجمد بسعر 220 جنيهًا ، حيث تستمر الوزارة في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأول وثانى وثالث أيام العيد لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، اضافة إلى توفير السلع الغذائية كما تستمر الوزارة فى صرف مقررات تموين شهر يونيو الجارى لأصحاب البطاقات التموينية.

على جانب آخر، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تشغيل المطاحن التي تنتج الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعم حتى يوم السبت المقبل وقفة عيد الأضحى المبارك، على ان تقوم المطاحن بتسليم المخابز البلدية حصة من الدقيق 4 أيام لضمان وجود مخزون من الدقيق بالمخابز خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك وهى نفس الفترة التى ستحصل المطاحن خلاها على إجازة، وبالتالي سيكون لدى المخابز حصة من الدقيق وتستمر فى العمل خلال أيام العيد لإنتاج الخبز المدعم وصرفه لـ أصحاب البطاقات التموينية مع السماح بمنح إجازات لبعض المخابز البلدية حال طلبها لذلك بكل منطقة وبما لا يتجاوز 20% من أعداد المخابز البلدية العاملة بكل إدارة تموينية مع مراعاة عدم تأثر المنطقة وتوافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين.

وفى نفس السياق تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف في المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف، وهى محافظات: الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط، ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل 15 من شهر يونيو الجارى وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2024، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز او منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق الساحلية وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم .