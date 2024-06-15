شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 30 شهيدا و95 مصابا فى 3 مجازر للاحتلال بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية فى قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، جاء ذلك في بيان للوزارة حول عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلى المستمر لليوم الـ253 على غزة.

أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى الى 37296 شهيدا و85197 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها المكثفة في مدينة رفح الفلسطينية، وسط قصف جوي ومدفعي وبحري متواصل وارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، وارتقى 9 مدنيين في غارات لطيران الاحتلال على شمالي مدينة رفح الفلسطينية.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية نقل جثامين 9 شهداء من مدينة رفح الفلسطينية إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خانيونس، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من المصابين وفقدان العشرات أيضا تحت الأنقاض حتى اللحظة.

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وسط إطلاق نار من الطيران المروحي الحي السعودي ومحيطه غربي مدينة رفح، وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرق عبسان الجديدة شرق خانيونس.

فيما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة شمال النصيرات في حين نسفت في وقت سابق صباح السبت، على مبانٍ سكنية في المغراقة جنوب غزة.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية، أن حصيلة الشهداء الناجمة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في حيي الشجاعية والتفاح في غزة إلى 19 شهيدا بينهم نساء وأطفال.