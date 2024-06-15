شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يؤكد اهتمام القاهرة بمساندة تشاد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أسامة الهادى، سفير مصر لدى تشاد، اهتمام القاهرة بمساندة تشاد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف المجالات، وتوفير الجانب المصرى للدورات التدريبية التى تساهم فى بناء قدرات الكوادر التشادية فى عديد من القطاعات الحكومية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصرى مع عبدالرحمن غلام الله، وزير الدولة، وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، المتحدث باسم الحكومة.

وقدم السفير المصري التهنئة لوزير الخارجية الجديد على توليه مهام منصبه.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت، أن وزير الخارجية التشادى الجديد، أكد من جانبه حرصه على دفع التعاون المشترك مع مصر التي ترتبط ببلاده بعلاقات تاريخية وثيقة وممتدة.

كما تناول الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ارتباطاً بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والوصول بها إلى آفاق أرحب.