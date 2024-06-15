"السياحة": نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفات وخطة للنفرة لمزدلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، رئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات، وذلك من خلال خطة محكمة شارك في تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية وحوالي 1298 شركة المنفذة للحج هذا العام.

وأشارت "سامي"، بحسب بيان، السبت، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بجميع أجهزتها والتي ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الأعداد الغفيرة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، إن عمليات التصعيد الإلكتروني نجحت من خلال وجود باركود الأتوبيسات وبطاقات ذكية للحجاج ووجود كشف بأسماء ركاب كل أتوبيس مع غلق أبواب الأتوبيسات وعدم فتحها إلا بعد الوصول لعرفات.

وأضافت رئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن بعثة الحج السياحي وشركات السياحة تستعد لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة، ووصولهم مساء اليوم إلى مشعر المزدلفة لجمع الحصوات؛ تمهيدًا لرمي الجمرات، ويبذل الجميع جهودًا كبيرة تمهيدا لوصول الحجاج إلى مشعر مني؛ تجنبًا للزحام بمنى، مع التأكد من توافر جميع الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.

وأوضحت أن لجان بعثة الحج السياحي ستنتقل غدًا إلى مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى؛ لمتابعة تقديم جميع الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمنى، فضلًا عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج بالتنسيق مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تقوم بتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وتابعت "سامي"، إلى أنه تصعيد 7 من حجاج السياحة إلى مشعر عرفات عبر سيارات الإسعاف حيث لم تسمح الحالة الصحية لهؤلاء الحجاج بتصعيدهم عبر سيارات شركات السياحة.

وأكملت رئيس بعثة الحج السياحي، أن جميع حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج بخيرن موضحة أن هناك لجنة من بعثة الحج السياحي مخصصة لمتابعة الحالات المرضية للحجاج، لافتة إلى وجود متابعة صحية من قبل بعثة وزارة الصحة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية لمرافقة الحجاج المصريين.

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