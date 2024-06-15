محافظ القاهرة يتابع استعدادات مجزر البساتين الآلي لاستقبال أضاحي المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ف- أ ش أ -

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم /السبت/، الجهود التي يبذلها العاملون بمجزر البساتين الآلي استعدادًا لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف الجيد على الذبائح ظاهريًا وباطنيًا، موجها بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات.

وشدد محافظ القاهرة على حسن معاملة المواطنين، وأن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا لهم حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم، والاستضافة لحين انتهاء الذبح، والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وطالب "عبدالعال" بتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

من جانبه، صرح الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة بأن عدد رؤوس الماشية المستهدف ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة (حلوان ، طرة ، الممتاز ، السلام ، البساتين) حتى صبيحة أول أيام العيد تبلغ 50 ألف رأس منها 35 ألف بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر، مشيرًا إلى أن مجازر القاهرة استقبلت حتى اليوم 48027 رأسا منها 14612 بقري، 1897 جاموسي، 30537 أغنام، 65 ماعز، 916 من الجمال.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الرقابية التي تمت بالتعاون مع مباحث التموين أسفرت عن تحرير أكثر من 131 محضرًا، وضبط 49 طن لحوم، وتم إعدام غير الصالح منها للاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح مدير المديرية أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحي، مشيرًا إلى وجود أختام بالمجزر تحتوي على أرقام سرية غير قابلة للتزوير.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣ ، ٢٧٤٢٧٠٥٣ بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١.