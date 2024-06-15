السياحة: استمرار توافد الحجاج إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حجاج بيت الله الحرام بدأوا صباح اليوم التاسع من ذي الحجة 1445 هـ التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وأضاف "البيه"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه تم توفير جميع سبل الراحة والأمان للحجاج خلال المشاعر، مشيرًا إلى أن حالة الحجاج مطمئنة، وأنه يسود أجواء إيمانية خاشعة.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم توفير مختلف الخدمات وسبل الراحة للحجاج، لافتًا إلى أن الحركة المرورية شهدت انسيابية خلال تصعيد الحجاج إلى عرفات في موسم الحج 2024.

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