سيارة تدهس سيدة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سيدة "مصابة بكسر بالجمجمة" – مقيمة بدائرة القسم).

وبالانتقال وسؤالها قررت بأنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب في إصابتها المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالي عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.