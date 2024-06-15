الأمن العام يضبط 23 كيلو مخدرات وأسلحة وذخيرة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية في نطاق مديرية أمن دمياط.

أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) و2 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 فرد محلي - وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.