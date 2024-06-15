شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمريكى بريطانى كندى أسترالى يطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفي الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بان هناك بيان أمريكي بريطاني كندي أسترالي نيوزلندي يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة.

وكانت القوات الأمريكية تمكنت من تدمير سبعة رادارات تستخدمها جماعة الحوثى فى اليمن، إلى جانب طائرة من دون طيار وزورقين مسيرين فى البحر الأحمر.

وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سفينتين سطحيتين غير مأهولتين (زورقين مسيرين) تابعيين للحوثيين فى البحر الأحمر".