شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة حاجة باكستانية بعمر 34 عاما على جبل عرفات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فضائية الإخبارية السعودية، تفاصيل حالة الولادة لسيدة باكستانية 34 عاما، عقب صعود جبل عرفات، ضمن مناسك الحج، حيث استقبل مستشفى جبل الرحمة أول حالة ولادة لحاجة باكستانية والطفل بصحة جيدة .

واكتسى جبل عرفات باللون الأبيض لملابس الإحرام لحجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة فى مشعر عرفات اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة ، وأداء صلاتى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ؛ اقتداءً بسنة النبى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.