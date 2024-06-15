شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: قوافل التوعية بمناسك الحج تواصلت مع 60 ألف حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن قوافل التوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية لتوعية حجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي ومطار الأقصر وميناء نويبع، شهدت تنفيذ مموهة من برامج التوعية لما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والجمعيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حجاج الوزارات والهيئات المختلفة والسياحة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن برنامج التوعية في موسم الحج حقق نتائج واقعية مهمة، حيث تم تقسيم أعضاء القافلة من الوعاظ والواعظات على فترات مختلفة؛ لتغطية كل أفواج الحجاج على مدار ال 24 ساعة، بما يضمن التواصل مع الجميع منذ انطلاق أول فوج وحتى آخر فوج لتغطية كافة الرحلات، والإجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم بطريقة سهلة ميسرة توضح يسر وسماحة الدين الإسلامي.

أضاف عياد أن برنامج القوافل استهدف شرح مناسك الحج والعمرة بالتفصيل منذ خروج الحجاج من بيوتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن مرة أخرى مع مراعاة التيسير عليهم ورفع الحرج عنهم؛ حيث ركز أعضاء القافلة على مجموعة من محاور التوعية، من أهمها: فقه التيسير، وكيفية استغلال هذه الرحلة المباركة في طاعة الله، وبيان ضرورة الإخلاص في القول والعمل وأن ذلك من أهم أسباب قبول الحج، إضافة إلى شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه، من خلال الأخذ بالأيسر بما هو متفق عليه، والاهتمام بواقع الناس في الحجّ وتجنب التشدد في فهم النصوص، وضرورة إدراك روح الشريعة ومقاصدها في الحفاظ على النفوس.

أوضح الأمين العام أن الأمر لم يقتصر على الشرح المباشر فقط، وإنما تم إمداد الحجاج بكتب لشرح تلك المناسك حتى تكون متاحة معهم خلال رحلة الحج للعودة إليهم في حالة وجود أي استفسار لديهم ومنها دليل الحج والعمرة حيث تم توزيع ما يقرب من 10 آلاف نسخة من دليل الحج والعمرة و “بروشور” ملخص المناسك، بالإضافة إلى بعض المنشورات المختصرة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، مثل: مطوية الأدعية المأثورة في الحج والتي جمعت كل الأدعية الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، ومطوية أختي الحاجة للتعرف على الأحكام الخاصة بالمرأة في الحج، كما تم تقديم خدمة شرح المناسك باللغة الإنجليزية في المطارات من جانب واعظات الأزهر.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الأزهر وعلمائه في جانب التوعية في مختلف المجالات، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بأهمية التوعية في مثل هذه المواسم المباركة، كما شهدت تعاونًا تامًا بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجميع المؤسسات والهيئات المعنية لإنجاح هذا العمل.