الخليج 365: العيد فرحة.. «الأضحى» صلاة ولمة وفسحة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: العيد فرحة.. «الأضحى» صلاة ولمة وفسحة.. شوارع مصر وحدائقها تستقبل الملايين

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العيد فرحة.. «الأضحى» صلاة ولمة وفسحة.. شوارع مصر وحدائقها تستقبل الملايين

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