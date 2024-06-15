أخبار مصر.. انخفاض طفيف فى درجة حرارة أول أيام العيد والعظمى بالقاهرة 39

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أكدت وزارة المالية، أنه تمت طرح 20 مليون جنيه «فكة إضافية» من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.

أكدت بعثة الحج الطبية أن جميع حجاجنا بخير وهناك عيادات طبية بعرفات لمتابعة حالتهم الصحية حتى نفيرهم للمزدلفة مع الغروب. وزارة التموين: 60% زيادة فى معدلات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

المالية: طرح 20 مليون جنيه فكة إضافية لتلبية احتياجات المواطنين فى العيدبعثة الحج الطبية: حجاجنا بخير وعيادات بعرفات تتابع حالتهم الصحية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حالة الطوارئ القصوى داخل هيئاتها وقطاعاتها المختلفة استعداداً لـ عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية، فضلاً عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة واتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الاراضي الزراعية خلال الاجازة والتعامل بالإزالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستغلال مياه الصرف الزراعى المهدرة والغير مستغلة للتغلب على العجز المائى، احتفلت القوات المسلحة بحصول محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وإستصلاح الأراضى وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية على أربعة أرقام قياسية بموسوعة "جينيس" كأكبر منشأة لمعالجة المياه فى العالم بمساحة تتخطى 320 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بقدرة 86،8 متر مكعب فى الثانية ، وأكبر مساحة لطلاء الإيبوكسى فى المبانى والتى بلغت مساحة التغطية فيها أكثر من 520 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل إلى (670،01) كيلو جرام فى الثانية ، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء أحمد على العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلى وكالة جينيس الدولية وممثلى الشركات المنفذة للمشروع. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.. فيديو استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.. فيديو انتشر رجال الأمن في الشوارع لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك وخلق مناخ طيب للمواطنين للاستمتاع بالعيد. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/ 2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية. أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بجهازى وزارة البيئة (شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات)، من خلال رفع درجة التأهب بغرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار أيام العيد خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، للتدخل السريع لمواجهة المشكلات أوالحوادث البيئية الطارئة. غرفة عمليات بوزارة البيئة لمواجهة الذبح العشوائي بالشوارع فى عيد الأضحى وزير المالية: توجيه 320 مليار جنيه للدعم والأجور واستيعاب آثار التضخم حددت وزارة العمل، موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة من اليوم السبت الموافق 15 يونيو الجارى، حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، وأيضا الصف الأول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الحكومية ورياض الأطفال الرسمية لغات (تجريبي) إلكترونيا عبر الرابط التالى " https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه مساء يوم الخميس المقبل ستحدث لحظة "الانقلاب الصيفى" فى مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالى من الكرة الأرضية. معهد الفلك: الخميس المقبل بدء فصل الصيف فى مصر ونصف الكرة الشمالى تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ، انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. غدا انخفاض طفيف في درجة حرارة أول أيام العيد والعظمى بالقاهرة 39 تعليمات التقدم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية لغات للعام 2025

الزراعة تعلن حالة الطوارئ.. ضخ كميات كبيرة من اللحوم فى منافذ الوزارة4 أرقام قياسية.. محطة الدلتا لمعالجة مياه الصرف الزراعى تدخل موسوعة "جينيس"

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا اليوم السبت، ليسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3140 جنيها، وفي السياق التالي يرصد الخليج 365 تطورات السوق المصري والعالمي للذهب.أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3589 جنيها. عيار 21 يسجل 3140 جنيها. عيار 18 يسجل 2691 جنيها. الجنيه الذهب 25120 جنيها.

سعر الذهب فى مصر يرتفع بشكل طفيف وعيار 21 بـ3140 جنيها للجرام