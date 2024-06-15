شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يصوم غالبية المسلمين يوم عرفة لما له من فضل عظيم، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتيه.

وتختلف مواعيد صلاة المغرب من محافظة لأخرى، لذا ننشر موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024 في بعض المدن والمحافظات المصرية.

موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024

موعد آذان المغرب في القاهرة: 7:58 م.

موعد آذان المغرب في الإسكندرية: 8:5 م.

موعد آذان المغرب في كفر الشيخ: 8:02 م.

موعد آذان المغرب في الفـيوم: 7:57 م.

موعد آذان المغرب في طنطا: 8.01 م.

موعد أذان المغرب في الخارجة: 7:51 م.

موعد آذان المغرب في شرم الشيخ: 7:40 م.

موعد آذان المغرب في الزقـازيق: 7:58 م.

موعد آذان المغرب في نويـبع: 7:41 م.

موعد آذان المغرب في المنصورة: 7:59 م.

موعد آذان المغرب في السـلوم: 8:25 م.

موعد آذان المغرب في أسيــوط: 7:51 م.

موعد آذان المغرب في دميـاط: 7:58 م.

موعد آذان المغرب في سـوهاج: 7:47 م.

موعد آذان المغرب في الإسماعيلية: 7:55 م.

موعد آذان المغرب في بنى سويف: 7:56 م.

موعد آذان المغرب في الغردقـة: 7:40 م.

موعد آذان المغرب في المنـيـا: 7:55 م.

موعد آذان المغرب في مطـروح: 8:17 م.

موعد آذان المغرب في قـــنا: 7:42 م.

موعد آذان المغرب في أســوان: 7:37 م.

- موعد أذان المغرب في 6 أكتوبر: 7:58 م.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ: 8:01 م.

- موعد أذان المغرب في الأقصر: 7:42 م.

أدعية يوم عرفة 2024

يوم عرفة يوم عظيم وهو أفضل أيام السنة، وقال عنه رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة، ومن فضل اليوم العظيم قبول الدعاء ومن الأدعية المستحب أن يرددها المسلم.

- قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

- اللهم اقسم لي في هذه الليلة المباركة ليوم عرفة المبارك خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت... اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

- وعن على بن أبي طالب قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف:

- «اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللّهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي..».

- «اللهم في يوم عرفة أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أن ترفع عني الكرب، وتدفع عني الشدة، وترزقني الرزق الحلال الطيب، برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «ربي أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا.

- اللهم أصْلحْ لي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِي، وأصْلِحْ لي دُنْيايَ الَّتِي فِيها مَعاشِي، وأصْلِحْ لي آخِرَتِي الَّتي فيها مَعادي، وَاجْعَلِ الحَياةَ زيادَةً لي في كُلّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ راحَةً لي مِنْ كُلّ شَر.