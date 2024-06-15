شكرا لقرائتكم خبر عن فاذكروا الله عند المشعر الحرام.. تعرف على سر تسمية المزدلفة بهذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل "مزدلفة" مساء اليوم الرحلة الإيمانية التي يؤدي فيها ضيوف الرحمن إكمال مسيرتهم لإتمام حجهم في مناسك الحج؛ ويحط الحجيج رحالهم في مشعر مزدلفة أو جمعا أو المشعر الحرام، الذي يقع بين مشعر منى ومشعر عرفات، ليبيتوا فيه بها بعد نفرتهم من عرفة، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويمكثون فيها، حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى، حيث تعد "مزدلفة" ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، يجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات.

وسميت بمزدلفة حسب ما ذكره العلماء والمؤرخون لنزول الناس بها في زلف الليل، وقيل أيضاً لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم، كما قيل إن السبب أن الناس يدفعون منها زلفة واحدة أي جميعاً؛ إذ يسمى الاجتماع بالازدلاف، أو لأنّ الحجاج يزدلفون إلى الله، أي يتقربون إليه من خلال وقوفهم في عرفة، و ازدلافهم منها إلى منى، كما أن لمزدلفة عدة مسميات ومنها المشعر الحرام لتحريم الصيد بها، و "جمعا" لأنه يتم فيها جمع النسك بين صلاة المغرب والعشاء.

وتبلغ مساحة مزدلفة قرابة 12 كيلاً مربعاً، يحدها من الغرب منى، ويحدها من الشرق عرفات، بينما يحدها من الشمال جبل مزدلفة، حيث تحتضن مزدلفة جموعاً من الجبال، ومن أهمها جبل المريخيات، وجبل ثبير الأحدب والصنع، وجبل قزح، وغيرها.

وأكدت بعثة الحج المصرية ان حجاجنا بخير وبصحة جيدة ويؤدون المناسك بسهولة ويسر ، مع تسهيلات المملكة العربية السعودية.

وتوجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم. وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه. ويؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم ). ومع غروب شمس هذا اليوم بدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.